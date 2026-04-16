Москва16 апр Вести.Частные инвестиции в технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть максимально свободны от регулирования. Такое мнение высказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По мнению главы "Норникеля", необходимо четко отделить сферы, которые могут и должны развиваться на основе частной инициативы и частных вложений.

Это касается большого периметра всего, что я называю народным хозяйством. А под более жесткое регулирование должны попадать сферы, которые условно можно считать госзаказом - в области, например, обороны, может быть, что-то в области космоса, связи, безопасности. То, что государство считает своим приоритетом - там логично было бы применить более жесткие формы регулирования и контроля. Но, соответственно, как сказал президент [РФ Владимир Путин], за это бизнес может рассчитывать на государственную поддержку. То есть выполняешь государственный заказ - можешь рассчитывать на государственную поддержку при соблюдении очень жесткого контроля и регулирования. А развиваешь что-то на свои собственные деньги по своей инициативе - это, как говорится, пожалуйста. И это максимально надо оставить в свободном виде, чтобы это не перерегулировать, потому что все-таки многие технологии создаются очень быстро, и они быстро меняются отметил Потанин

Также глава "Норникеля" рассказал, как его компании удалось существенно повысить эффективность производства за счет внедрения ИИ.