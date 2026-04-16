Москва16 апр Вести.Искусственный интеллект (ИИ) не должен принимать человеческих решений за человека, уверен президент компании "Норникель" Владимир Потанин. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По его словам, ИИ, как и всякая технология, может быть на службе у человека, а может быть и против человека.

И изобретение Нобеля, и ядерные реакции — это яркий пример. У нас есть мирный атом, а есть оружие; есть динамит для горных работ, есть для терактов. Поэтому это извечная проблема человечества. И в области искусственного интеллекта, с человеческой, с философской точки зрения, ничего нового не происходит сказал Потанин

Человек, по его словам, должен оставаться в центре процессов.

То есть не должен человек соглашаться с тем, что искусственный интеллект его подменит. Человек должен использовать его как помощника, но решение должен оставлять за собой. Этому должно способствовать регулирование. То есть в какой-то момент, когда искусственный интеллект получит большее развитие, усилия регуляторов, как мне кажется, должны быть направлены в том числе не только на безопасность процессов - чтобы их не отключили, чтобы эти процессы не ошиблись, - но и на то, чтобы они не заняли человеческую нишу. То есть, чтобы они за человека не принимали человеческих решений пояснил Потанин

По его словам, ИИ может помочь оптимизировать производственные процессы - или, например, проложить маршрут для беспилотника.

Но чтобы вопросы морали остались за человеком. И тогда это, я думаю, более или менее сбалансируется сказал Потанин

Также он сообщил: "Норникель" – один из мировых лидеров по практическому применению ИИ.