Москва16 апр Вести.Для успешного развития сферы искусственного интеллекта нужно обеспечить работающим в ней специалистам соответствующие условия, включая возможность мечтать. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, в "Норникеле" сталкиваются с нехваткой таких специалистов, но уже научились их удерживать.

Сталкиваемся с этим, но сейчас эта проблема стабилизировалась. То есть мы научились удерживать людей, мы научились создавать для них условия. Люди эти достаточно капризные, их одними только материальными условиями привлечь невозможно. Им еще нужна среда, в которой происходит эта работа, возможность мечтать, фантазировать, пробовать объяснил Потанин

По его словам, важно избежать избыточного регулирования частных инвестиций в сферу ИИ.

Потому что такого рода специалисты - они отчасти живут мечтой, а мечту нельзя зарегулировать. Поэтому здесь должно быть больше свободы, в том числе для того, чтобы удерживать такого рода специалистов сказал Потанин

Также глава "Норникеля" отметил: применение технологий ИИ даст колоссальный эффект для экономики РФ.