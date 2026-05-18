Москва18 мая Вести.Любые политические обострения являются отрицательными факторами для развития новых технологий. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Он добавил, что языковым моделям нужен доступ к большому массиву данных, который затрудняется при политической нестабильности.

В области новых информационных технологий, в области развития искусственного интеллекта для нас важны рынки сбыта. Потому что мы много вкладываем в это, и нам нужно тиражирование наших технологий, нам нужен доступ к новым данным для того, чтобы обогащать наши модели. И с этой точки зрения любые проявления сепаратизма, так сказать, и протекционизма, они нам мешают. Естественно, любые политические обострения приводят к большей степени закрытости рынков для нас и поэтому являются для нас отрицательным фактором