Москва18 мая Вести.Государство и бизнес эффективно взаимодействуют в сфере внедрения программного обеспечения, заявил в интервью информационной службе "Вести" президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

По его словам, на разных этапах внедрения технологий у бизнеса и государства могут расходиться взгляды, но в целом диалог отработан и налажен.

"Если говорить собственно о программном обеспечении, то те инструменты, которые задействованы во взаимодействии бизнеса и государства, и, в частности, вот эти центры компетенций, результаты работы которых по отраслям мы здесь обсуждаем, – это достаточно эффективный инструмент, он отлажен, он свою эффективность постепенно повышает. И в этом смысле к регуляторике особых, так сказать, вопросов не возникает заявил Потанин

Он также рассказал о взаимодействии бизнес-сообщества с государством по теме внедрения искусственного интеллекта.

"Здесь ситуация более интересная, потому что работа с искусственным интеллектом сейчас происходит в режиме эксперимента, причем во всем мире, не только у нас. И поэтому для эксперимента важно, что – ограничить риски, как-то их митигировать, но в то же время оставить существенную свободу для того, чтобы внедрялись быстрее те решения, которые удается нащупать, которые удается применить. И, собственно, сегодня как раз шла речь о том, чтобы найти баланс между безопасностью и митигацией рисков, которые могут возникать, и скоростью и эффективностью внедрения рассказал Потанин

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на доработку и внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) в течение четырех лет было направлено 22 миллиарда рублей.