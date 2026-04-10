Григоренко и Орешкин возглавят комиссию по координации в области ИИ

Москва10 апр Вести.Вице-премьер России Дмитрий Григоренко и замглавы администрации президента России Максим Орешкин возглавят комиссию по координации в области искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

Также в ее состав будут включены представители министерств, ведомств, ведущих технологических компаний и члены Госсовета РФ.

Определением стратегии и системной координации действий в области искусственного интеллекта займется комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Станиславовичем Орешкиным сказал Владимир Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что языковые модели лежат в основе суверенного развития всех сфер жизни России. Он подчеркнул, что только при наличии собственных моделей ИИ Россия сможет уверенно развиваться и защищать себя.