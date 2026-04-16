Москва16 апрВести.У России есть кооперация по линии искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем и США. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
Для того, чтобы занимать лидирующую позицию, Россия должна быть открыта для внедрения лучших в мире разработок интеллектуального характера, но при этом важно иметь защищенный периметр, считает он.
Есть кооперация, условно с лидерами, о которых вы говорили, – США, с Китаем – вполне возможна по линии искусственного интеллекта… Сейчас происходит, особенно в области государственного управления, переход на российские разработки. Но, в принципе, мы очень широко использовали китайские разработки, а большинство дата-центров у нас в стране [работают] на американских микросхемах. Поэтому в любом случае мы не выпадаем из мирового разделения трудасообщил Потанин
Он не рекомендует ограничиваться внутренними рамками, поскольку это приведет к снижению эффективности.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать систему продвижения российского ИИ на зарубежные рынки.