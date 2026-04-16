Москва16 апр Вести.В компании "Норникель" научились воздействовать на свойства палладия, а также замещать им другие материалы. Подробности рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

На днях "Норникель" открыл в Москве первую в мире специализированную лабораторию по разработке и исследованию материалов на основе палладия.

Мы научились сейчас при помощи палладия замещать и другие материалы, такие как платину, иридий, и тем самым расширять для себя рынки сбыта. И научились так воздействовать на свойства палладия, что он применяется уже в самых разных отраслях. Например, у нас недавно был такой довольно значительный первый успех – мы первые полтонны палладия отправили в Китай для производства стекловолокна. Оказалось, что свойства палладия помогают изменить в лучшую сторону … свойства стекловолокна. А в дальнейшем мы замахиваемся вообще на работу над изменением кристаллической решетки палладия и, стало быть, мы можем получить металл заранее с заданными свойствами сообщил Потанин

Также Владимир Потанин рассказал, как "Норникель" обеспечивает себе существенное конкурентное преимущество с помощью внедрения искусственного интеллекта.