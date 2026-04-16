Потанин: в "Норникеле" для работы с палладием применяют опыт нобелиатов

Москва16 апр Вести.В компании "Норникель" для работы с палладием применяют опыт нобелевских лауреатов, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой президент компании "Норникель" Владимир Потанин.

Он обратил внимание на присужденную в 2024 году Нобелевскую премию в области биотехнологий и искусственного интеллекта, отметив, что ее результаты применимы не только для изучения структур аминокислот и ДНК, но и в материаловедении.

В компании "Норникель" мы, применив такого рода подходы, как это сделали нобелевские лауреаты и нам подсказали, развиваем тему материаловедения рассказал Потанин

В частности, "Норникель" работает над изучением свойств палладия, поскольку это один из основных товаров экспорта. В компании научились воздействовать на свойства палладия, а также замещать им другие материалы – платину и иридий.