Москва16 апр Вести.Биотехнологии, химия и фармацевтика являются приоритетными сферами для развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, считает президент компании "Норникель" Владимир Потанин. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Потанин отметил, что нейросети могут охватить все сферы жизни, но следует обратить внимание на несколько направлений.

С точки зрения применения технологии ИИ в промышленности – я бы сказал более широко, в народном хозяйстве – там, конечно, самые неожиданные области возникают. Прежде всего, это биотех, химия и фармацевтика перечислил Потанин

Он привел показательный пример – первую Нобелевскую премию в области биотеха, присужденную с учетом технологий ИИ. Ее результаты применимы не только для изучения структур аминокислот и ДНК, но и в материаловедении.

Также в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой Потанин рассказал: в компании "Норникель" научились воздействовать на свойства палладия, а также замещать им другие материалы.