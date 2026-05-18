Москва18 мая Вести."Норникель" использует искусственный интеллект для создания материалов с измененными свойствами. Об этом информационной службе "Вести" сообщил президент компании Владимир Потанин.

Глава компании рассказал о недавно открывшейся лаборатории "Норникеля", в которой занимаются изучением палладия.

Мы работаем над новыми способами применения палладия для расширения своего рынка сбыта. Но это началось именно как способ расширения рынка сбыта. Но, вообще говоря, выясняется, что при помощи все той же самой технологии искусственного интеллекта можно создавать материалы с заранее заданными свойствами, можно менять свойства материала через изменение кристаллической решетки материалов и других очень таких весьма продвинутых физико-химических процессов. Вот для того, чтобы они стали возможными для внедрения в повседневную жизнь, в повседневную коммерческую деятельность, мы тратим довольно значительные деньги на фундаментальные исследования в этой области