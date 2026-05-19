Осеевский рассказал о новом холдинге "Ростелекома" "Ростелеком" объединяет в единый холдинг свои производственные компании

Москва19 мая Вести."Ростелеком" намерен объединить свои активы по разработке отечественных программных решений и оборудования в новый холдинг. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Он рассказал о достижениях дочерних компаний, в том числе о разработанных российских базовых станциях, которые уже применяются в двух тысячах населенных пунктов страны. Также идет работа над программным обеспечением ядра мобильной сети.

Эти достижения позволили нам перейти к другому организационному шагу. Мы объединяем все наши активы, все наши компании, которые занимаются развитием такого рода продуктов и будут создавать новый единый холдинг заявил Осеевский

Он добавил, что этот шаг позволит компании укрепить позиции, а также стать большим производителем современного технологического оборудования.

Ранее Осеевский раскрыл, используют ли в своей работе сотрудники компании искусственный интеллект. Для подобных задач компания разработала собственный инструмент.