Глава "Ростелекома" рассказал о работе в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке Осеевский: "Ростелеком" ведет работу в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке

Москва19 мая Вести."Ростелеком" развивает свою деятельность в ряде стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, ориентируясь на сильных национальных партнеров. Об этом ИС "Вести" рассказал глава компании Михаил Осеевский.

Так он ответил на вопрос о планах "Ростелекома" по международному развитию.

У нас есть целый ряд стран и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке, в которых мы развиваем определенные виды активности. Но здесь у нас есть тоже свой взгляд: мы ориентируемся на сильных национальных партнеров, вместе с которыми можно продвигать наши решения на рынках сказал Осеевский

Глава "Ростелекома" подчеркнул, что это "не забег на 100 метров", а работа вдолгую и не простой путь, по которому компания постепенно двигается.