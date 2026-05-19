Москва19 мая Вести.Трансъевразийская линия связи, которая пройдет через Россию, позволит безопасно передавать информацию из Азии в Европу. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

По его словам, речь идет о проекте трансроссийского кабеля, который пройдет от западной до восточной границы страны. Проект ориентирован на азиатских партнеров, в частности на китайские компании.

Сейчас, в связи с известными событиями в Ормузском проливе, с рисками в Баб-эль-Мандебском проливе многие операторы задумываются о других безопасных путях передачи глобальной информации отметил Осеевский

Он также заявил, что линия будет запущена в 2026 году. Она построена на самом современном и качественном оборудовании.

Кроме того, Осеевский рассказал о работе "Ростелекома" в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.