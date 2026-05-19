Осеевский: трансъевразийская линия связи в РФ будет запущена в 2026 году

Москва19 мая Вести.Трансъевразийская линия связи начнет свою работу в России в 2026 году, рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что сейчас, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, многие операторы задумываются о более безопасных путях передачи информации, чем те, что есть в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Путь через Россию – самый короткий, мы построили эту линию на самом современном и качественном оборудовании. В этом году мы ее запускаем и уверены, что это будет очень своевременное предложение на глобальном международном рынке сказал Осеевский

Трансъевразийская линия TEA NEXT – это новая магистральная волоконно-оптическая линия. Протяженность российского участка составляет 11 тысяч километров. По данным "Ростелекома", в целях безопасности оптический кабель проложен в обход крупных городов и закопан на глубину не менее 1,2 метра.