Москва19 маяВести.Рост цен на различное оборудование в условиях нарушения логистических цепочек по всему миру не носит катастрофического характера в России. Об этом президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский сообщил в интервью информационной службе "Вести".
По его словам, основная причина подорожания оборудования связана с повышением цены на чипы.
Чипы, как известно, в мире дорожают, и это, конечно, находит свое отражение в цене того оборудования, которое используют все сегодня в России. Но все-таки этот процесс не носит какого-то катастрофического характера. Наши возможности и возможности наших партнеров позволяют нам выполнять все наши планыобъяснил Осеевский
Также глава "Ростелекома" сообщил, что ежегодная выручка компании будет превышать один триллион рублей.