Осеевский: рост цен на оборудование в РФ не носит катастрофического характера

Москва19 мая Вести.Рост цен на различное оборудование в условиях нарушения логистических цепочек по всему миру не носит катастрофического характера в России. Об этом президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский сообщил в интервью информационной службе "Вести".

По его словам, основная причина подорожания оборудования связана с повышением цены на чипы.

Чипы, как известно, в мире дорожают, и это, конечно, находит свое отражение в цене того оборудования, которое используют все сегодня в России. Но все-таки этот процесс не носит какого-то катастрофического характера. Наши возможности и возможности наших партнеров позволяют нам выполнять все наши планы объяснил Осеевский

Также глава "Ростелекома" сообщил, что ежегодная выручка компании будет превышать один триллион рублей.