Выручка Ростеха сегодня составляет 4,5 трлн рублей, сообщил Чемезов Чемезов: выручка Ростеха увеличилась на 25%, до 4,5% трлн рублей

Москва7 мая Вести.Выручка Ростеха за год увеличилась на 25% и составляет чуть больше 4,5 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

У нас выручка, как я уже говорил, увеличилась на 25% и сегодня составляет 4,5 триллиона [рублей], чуть даже больше сказал Чемезов

Он также рассказал, что численность сотрудников Ростеха выросла на 4% и сегодня в компании работает 727 тысяч человек. Госкорпорация, по словам Чемезова, стала вторым крупнейшим работодателем после РЖД.

Гендиректор Ростеха отметил рост зарплат сотрудников на 15% по сравнению с прошлым годом, сейчас она составляет 123,4 тысячи рублей.