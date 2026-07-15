Чемезов: чистая прибыль Ростеха за I полугодие снизилась на 42%

В Ростехе сообщили о снижении чистой прибыли за I полугодие Чемезов: чистая прибыль Ростеха за I полугодие снизилась на 42%

Москва15 июл Вести.Чистая прибыль государственной корпорации "Ростех" за первое полугодие уменьшилась на 42% – до 76,4 миллиарда рублей. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

При этом, по его словам, выручка госкорпорации выросла на 25% по сравнению с показателями 2024-2025 годов.

А чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда сказал Чемезов

Глава Ростеха добавил, что фиксируется рост выручки от гражданской продукции.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил увеличение выпуска гражданской продукции Ростеха.