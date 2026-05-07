Москва7 маяВести.Система "Честный знак" позволила снизить оборот серого рынка до 9%, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Чемезов подчеркнул: система "Честный знак" помогает в решении одной из ключевых задач, поставленной перед правительством России - обеление экономики РФ.
"Честный знак" уже решает эту задачу, и сегодня система маркировки охватывает 51 товарную группу… В результате нелегальный оборот снизился втрое – с 26% до 9%сообщил глава Ростеха
Он добавил, что благодаря маркировке товаров бюджет России получил 1 триллион 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений, а легальный бизнес - 1 триллион рублей дохода.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал, что у предпринимателей есть возможность обжаловать штрафы, наложенные по ошибке через систему "Честный знак".
Также он сообщил, что, по подсчетам Минфина РФ, внедрение системы "Честный знак" увеличит стоимость промаркированных продуктов всего на 1% за шесть лет.