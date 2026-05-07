Чемезов: система "Честный знак" снизила оборот серого рынка с 26% до 9%

Чемезов рассказал, как система "Честный знак" повлияла на серый рынок товаров Чемезов: система "Честный знак" снизила оборот серого рынка с 26% до 9%

Москва7 мая Вести.Система "Честный знак" позволила снизить оборот серого рынка до 9%, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Чемезов подчеркнул: система "Честный знак" помогает в решении одной из ключевых задач, поставленной перед правительством России - обеление экономики РФ.

"Честный знак" уже решает эту задачу, и сегодня система маркировки охватывает 51 товарную группу… В результате нелегальный оборот снизился втрое – с 26% до 9% сообщил глава Ростеха

Он добавил, что благодаря маркировке товаров бюджет России получил 1 триллион 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений, а легальный бизнес - 1 триллион рублей дохода.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов рассказал, что у предпринимателей есть возможность обжаловать штрафы, наложенные по ошибке через систему "Честный знак".

Также он сообщил, что, по подсчетам Минфина РФ, внедрение системы "Честный знак" увеличит стоимость промаркированных продуктов всего на 1% за шесть лет.