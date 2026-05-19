В "Честном знаке" рассказали, как система сделала поход в магазин безопаснее В "Честном знаке" рассказали о мгновенной блокировке продукции

Москва19 мая Вести.Система маркировки "Честный знак" запрещает продажу товара, если его сертификат или декларация аннулированы. Об этом заявил ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий этого оператора Реваз Юсупов.

Разрешительный режим "Честного знака" был внедрен с 2024 год. Система проверяла срок годности и наличие товара в обороте - безопасного, качественного. С апреля 2026 года добавился контроль подлинности сертификатов и декларации о соответствии.

Как только по товару есть какие-то изменения в разрешительных документах в этих реестрах, Росакредитации в первую очередь, то информация в этом реестре меняется. Она мгновенно синхронизируется с информацией, которая есть в государственной системе маркировки "Честный знак". Это происходит мгновенно сказал Юсупов

За все время было заблокировано 3 млрд 300 млн товаров, отметил он.