В России скоро начнется маркировка электронных сигарет Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября

Москва28 мая Вести.Многоразовые электронные сигареты начнут маркировать в России в обязательном порядке с 1 декабря. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы "Честный знак".

С 1 сентября этого года стартует регистрация участников оборота электронных сигарет в системе маркировки, с 1 декабря станет обязательным нанесение кодов на продукцию уточняется в сообщении пресс-службы Центра, которое приводит РИА Новости

Предполагается, что немаркированные остатки продукции, произведенные или ввезенные на территорию России до 30 ноября 2026 года, можно будет продавать до 30 ноября 2027 года включительно.