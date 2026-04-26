РИА Новости: в РФ с мая вступают в силу изменения в маркировке сладостей

В РФ вступят в силу изменения в маркировке сладостей РИА Новости: в РФ с мая вступают в силу изменения в маркировке сладостей

Москва26 апр Вести.С мая в России вступают в силу новые правила маркировки товаров, включая сладости и радиоэлектронику, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

С 1 мая участники рынка обязаны наносить коды идентификации на смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки, а также сладости и кондитерские изделия и передавать данные в систему "Честный знак".

Кроме того, для масложировой продукции и пищевых растительных масел вводится запрет на продажу без сведений о маркировке в системе.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России стало обязательным нанесение кодов маркировки на чай, чайные напитки, детский чай и детское какао.