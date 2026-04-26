Москва26 апрВести.С мая в России вступают в силу новые правила маркировки товаров, включая сладости и радиоэлектронику, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
С 1 мая участники рынка обязаны наносить коды идентификации на смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки, а также сладости и кондитерские изделия и передавать данные в систему "Честный знак".
Кроме того, для масложировой продукции и пищевых растительных масел вводится запрет на продажу без сведений о маркировке в системе.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России стало обязательным нанесение кодов маркировки на чай, чайные напитки, детский чай и детское какао.