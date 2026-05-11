В России летом начнут действовать ГОСТы на туалетную бумагу и пивные напитки

Москва11 мая Вести.В России 1 июня текущего года вступят в силу новые ГОСТы на туалетную бумагу, 1 июля – на пивные напитки и медовуху, передает ТАСС.

Соответствующие нормы были утверждены Росстандартом.

Минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Высота пены и пеностойкости пива теперь установлены на уровне 15 мм и 1 мин отмечается в сообщении

С июля 2026 года вступит в силу новый ГОСТ на медовуху. Напиток должен иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками.