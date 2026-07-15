Магазины в России с 1 сентября будут тщательнее отслеживать качество продуктов

Магазины в России начнут тщательнее отслеживать качество продуктов Магазины в России с 1 сентября будут тщательнее отслеживать качество продуктов

Москва15 июл Вести.В России с 1 сентября вводятся новые правила торговли, согласно которым магазины будут должны тщательно отслеживать качество товаров. Как сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин, за просроченные продукты торговым точкам будут начислять автоматические штрафы.

С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности - прежде всего продукты питания... уточнил он в комментарии РИА Новости

Дубин пояснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. Затем этот документ поступит в личный кабинет организации-нарушителя на портале "Госуслуги".