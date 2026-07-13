Власти планируют усилить контроль за импортом одежды и обуви Минпромторг захотел усилить контроль за импортом одежды и обуви

Москва13 июл Вести.Автоматически сопоставлять стоимость ввозимой одежды и обуви на таможне с данными налоговой отчетности и системы "Честный знак" планируют Минпромторг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная таможенная служба (ФТС), сообщило издание "Известия".

Соответствующий механизм планируется начать тестировать до конца года.

В рамках эксперимента планируется объединить три массива данных: сведения ФТС о заявленной таможенной стоимости товаров, информацию ФНС об уплаченных налогах и данные системы маркировки о вводе продукции в оборот. Это позволит отслеживать путь товара от момента ввоза до продажи на российском рынке и выявлять случаи, когда заявленная стоимость продукции существенно отличается от суммы в момент ее последующей реализации. Такие расхождения могут свидетельствовать о возможном занижении таможенной стоимости и, как следствие, недоплате пошлин и налогов написали в источнике

В Минпромторге отметили, что сейчас учащаются случаи недостоверного декларирования стоимости импортной продукции. Ожидается, что со временем эксперимент распространят на другие импортируемые товары.