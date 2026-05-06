Москва6 маяВести.В российском правительстве обсуждается возможность введения заградительной пошлины на ввоз мебели из недружественных стран. Об этом узнали "Известия".
Как уточнил собеседник издания, проработка такой инициативы обусловлена снижением производства в отечественной мебельной промышленности, а также необходимостью введения мер поддержки.
Размер предлагаемой пошлины пока не определен, однако он может составить около 35-50%. При утверждении такой наценки российские предприятия могут получить преимущество в цене.
Индекс промышленного производства мебели по результатам 2025 года составил минус 6,9% по сравнению с 2024-м. Если пошлина будет введена, выпуск может увеличиться на 1,5-2%.
Ранее стало известно, что Россия значительно увеличила закупки мебели из Венгрии.