В России могут ввести заградительную пошлину на иностранную мебель В РФ обсуждают введение заградительной пошлины на иностранную мебель

Москва6 мая Вести.В российском правительстве обсуждается возможность введения заградительной пошлины на ввоз мебели из недружественных стран. Об этом узнали "Известия".

Как уточнил собеседник издания, проработка такой инициативы обусловлена снижением производства в отечественной мебельной промышленности, а также необходимостью введения мер поддержки.

Размер предлагаемой пошлины пока не определен, однако он может составить около 35-50%. При утверждении такой наценки российские предприятия могут получить преимущество в цене.

Индекс промышленного производства мебели по результатам 2025 года составил минус 6,9% по сравнению с 2024-м. Если пошлина будет введена, выпуск может увеличиться на 1,5-2%.

Ранее стало известно, что Россия значительно увеличила закупки мебели из Венгрии.