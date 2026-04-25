Россия в феврале увеличила импорт мебели из Венгрии в 12 раз

Россия резко увеличила импорт мебели из Венгрии Россия в феврале увеличила импорт мебели из Венгрии в 12 раз

Москва25 апр Вести.Россия в феврале резко увеличила закупки венгерской мебели. Импорт подскочил в 12 раз в месячном выражении до 627 тыс. евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику от Евростата.

Таким образом, российские компании ввезли в феврале мебель из Венгрии на 627 тыс. евро против 51,5 тыс. евро в январе​​​.

Февральский показатель оказался максимальным с июня 2025 года, когда Россия закупила у Венгрии мебели на 973,9 тыс. евро.

В целом, импорт мебели из стран Евросоюза (ЕС) увеличился в феврале на 28% в месячном выражении до 19 млн евро.

Крупнейшими поставщиками мебели из ЕС в Россию стали в феврале Италия (13,5 млн евро), Польша (1,3 млн евро) и Германия (1,1 млн евро).