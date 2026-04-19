Москва19 апр Вести.Евросоюз в феврале 2026 года нарастил импорт филе и другого мяса рыбы из России до максимального показателя с ноября 2024 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. При этом при этом поставки рыбы и морепродуктов в целом увеличились до максимума за пять месяцев.

В феврале 2026 года Евросоюз импортировал из России филе и другого мяса рыбы на 48,5 миллиона евро. В месячном выражении это на 12% больше, в годовом — на 3%.

Такие показатели стали максимальными с ноября 2024 года, уточняется в материале.

Помимо этого, Евросоюз закупал в России замороженную рыбу — 10,1 миллиона евро (-24% за месяц), приготовленную рыбу — 1,2 миллиона (-38%) и охлажденную рыбу — 316,5 тысяч (-20%).

В общей сложности в ЕС из России поставили рыбы и морепродуктов на 60,1 миллиона евро. Эта сумма на 1,9% больше, чем январский показатель, и на 4,7% меньше, чем в прошлом феврале.

Импорт российских морепродуктов ЕС нарастил и в период с января по июль 2025 года. Тогда, по данным Евростата, он вырос на 25,5%. Основная часть импорта, как следовало из данных Евростата, пришлась на филе и мясо рыбы. Тогда в европейских странах популярностью пользовались российская мороженая продукция, а также сушеная, соленая и копченая рыба.