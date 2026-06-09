ЕК в рамках санкций может запретить импорт из России рыбной продукции

Евросоюз может запретить импорт российской трески ЕК в рамках санкций может запретить импорт из России рыбной продукции

Москва9 июн Вести.Европейский союз готовится включить в очередной, 21-й по счету, пакет санкций в отношении России ограничения на поставки рыбной продукции, включая полный запрет на импорт трески.

Эти меры могут привести к потере российскими рыбопромышленниками до 13,6% общего объема экспортного рынка в стоимостном выражении, пишет "Коммерсант". Освободившиеся объемы продукции, говорится в материале, могут быть перенаправлены в Китай.

9 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что рыболовный сектор до настоящего времени практически не подвергался санкциям, но теперь в отношении него планируется внести существенные ограничения.

Евросоюз также намерен значительно расширить санкционный список кредитных организаций.

Кроме того, ЕК рассматривает возможность введения торговых ограничений против Белоруссии, чтобы исключить использование ее территории для обхода санкций российскими экспортерами рыбы.

Окончательное решение по новым мерам будет принято после согласования Советом ЕС. Кроме того, европейские дипломаты обсудят дополнительные персональные ограничения в рамках встречи, запланированной на 15 июня.

Рыбная отрасль является важной частью российского аграрного экспорта. По данным Росрыболовства, в 2025 году на нее пришлось 14,7% всего объема экспорта сельхозпродукции, что на 2,2 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Страны ЕС остаются ключевым рынком сбыта для российских рыбопродуктов. Согласно данным Рыбного союза, в 2025-м объем поставок в страны ЕС составил 210 тысяч тонн на сумму 831 миллиона долларов, что на 5,5% и 3,8% больше, чем в 2024 году.

Общий экспорт рыбной продукции из России в прошлом году достиг 2,1 миллиона тонн на сумму 6,1 миллиарда долларов.

В конце мая фон дер Ляйен объявила о подготовке нового пакета санкций, направленного на снижение уровня жизни россиян.

По данным агентства Reuters, Евросоюз может включить 170 лиц и компаний в новый пакет антироссийских рестрикций.