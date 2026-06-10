Москва10 июн Вести.Посольство РФ в Нидерландах высмеяло планируемые Евросоюзом (ЕС) санкции против рыбы из России, предложив Брюсселю запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из РФ.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.

У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, приготовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России сказано в сообщении дипмиссии в соцсети Х

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 июня, представила предложения по 21-му пакету санкций Евросоюза против РФ​​​. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. По данным агентства, под новые ограничения могут попасть около 90 российских банков.

Кроме того, санкционный список планируется расширить за счет новых физических лиц и организаций. По словам фон дер Ляйен, в новый пакет санкций включат запрет на въезд в страны ЕС для военных РФ, принимавших участие в спецоперации.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать.