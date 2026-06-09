Москва9 июн Вести.Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить продавать России СПГ-танкеры и в рамках очередного пакета санкций. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя проект новых рестрикций в отношении РФ, которые главы МИД стран Евросоюза (ЕС) будут обсуждать 15 июня.

По ее словам, проектом предлагается нацелить санкции на объекты критической инфраструктуры. В частности, речь идет о портах, аэропортах или НПЗ, занимающихся торговлей или переработкой российской нефти.

Наконец, мы предлагаем ограничить продажу СПГ-танкеров в Россию, так же, как мы уже сделали это в отношении нефтяных танкеров добавила фон дер Ляйен

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что ЕС собирается предложить включить в 21-й пакет антироссийских санкций 170 физических и юридических лиц . В их числе – около 90 банков РФ.