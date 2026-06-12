Санкции ЕС против российской рыбы сильно ударили по Германии Berliner Zeitung: новые санкции ЕС против российской рыбы ударили по Германии

Москва12 июн Вести.Германия стала крупнейшим покупателем российской рыбы в ЕС. Теперь Брюссель планирует ввести новые санкции. Хотя в отрасли уже несколько месяцев обсуждаются альтернативы, ряд исследователей считают, что российскую продукцию невозможно полностью заменить ни по количеству, ни по качеству, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Во время специальной военной операции России на Украине Германия импортировала из России все больше рыбы и рыбной продукции. Согласно данным Федерального статистического управления, полученным газетой Berliner Zeitung, импорт с 2021 года увеличился почти втрое. Теперь ЕС намерен впервые ввести санкции против российской рыбной продукции.

Как заявила на этой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя планируемый 21-й пакет санкций против России, импорт некоторых видов рыбы будет значительно ограничен, а другие продукты, такие как треска, будут полностью запрещены.

Соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе пишет Berliner Zeitung

Газета отмечает, что в 2025 году Германия импортировала из России около 109 000 тонн рыбы и рыбной продукции на сумму 311,5 млн евро. Это означает, что по весу 16,6% всей рыбной продукции, импортируемой в Германию в последнее время, поступало из России.

В прошлом году большая часть импорта состояла не из свежей рыбы, а из сырья для дальнейшей переработки. Последствия запрета на импорт не будут равномерно распределены по всей Германии. Особенно сильно пострадают прибрежные регионы с развитой рыбопереработкой, считают авторы статьи.

Особое значение имеет тот факт, что минтай, несмотря на огромные объемы вылова, считается дефицитным товаром на мировом рынке. На Россию приходится более половины мирового улова этого вида рыбы. Сопоставимые объемы производят только США. Но даже американцы вряд ли смогли бы заменить российские поставки говорится в статье

Недавний значительный рост немецкого импорта обусловлен экономическими причинами. Герман Зверев, президент Российской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров, в конце 2025 года заявил, что отмена российской экспортной пошлины на рыбу с 1 января 2025 года значительно повысила конкурентоспособность российских поставщиков. Это сделало российскую рыбу дешевле для немецких покупателей.

Германия сейчас импортирует из России значительно больше рыбы, чем всего несколько лет назад. Если ЕС действительно введет запланированные санкции, многим компаниям придется перестроить свои цепочки поставок сырья. В настоящее время никто не может точно сказать, насколько дорого это в конечном итоге обойдется промышленности и, возможно, потребителям, отмечает Berliner Zeitung.