Россия сократила поставка рыбы в Евросоюз до минимума с начала 2024 года Европейцы в мае текущего года импортировали рыбы из России на 44,4 млн евро

Москва19 июл Вести.Россия сократила объемы поставки рыбы в Евросоюз до минимума с начала 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, в мае импорт рыбы со стороны ЕС из России сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом — до минимума за почти два с половиной года.

Европейцы в мае текущего года импортировали рыбы из России на 44,4 миллиона евро — это стало минимумом с января 2024 года, тогда объем экспорта составлял 33,5 миллиона​​​. По сравнению с апрелем снижение составило 14%, а в годовом выражении — 32% отметили в информагентстве

Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе — почти на 33 млн евро. В основном, как уточняется, это было мороженое филе минтая и трески. Кроме того, в Европу импортировалась и другая замороженная рыба: нерка и сельдь — на 10,1 млн евро. Также доставлялась приготовленная рыба — на 1,4 млн и охлажденная рыба — на 16 тыс.