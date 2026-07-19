Россия стала ввозить рекордно мало немецкого пива Россия сократила импорт пива из Германии до исторического минимума

Москва19 июл Вести.Россия весной 2026 года значительно сократила объем импорта пива немецкого производства, довела этот показатель до минимальной за историю суммы — 56 тысяч евро.

Об этом говорится в материале РИА Новости по итогам анализа данных Евростата.

Объем закупок к маю составил 55,9 тысячи евро, что почти втрое меньше, чем в апреле, когда этот показатель был на уровне 146,3 тысячи евро. Это самый низкий результат с 1988 года — времени начала ведения статистики, следует из статьи.

Ранее стало известно, что с начала этого года импорт пива из недружественных России стран сократился на 34%.