Москва19 июлВести.Россия весной 2026 года значительно сократила объем импорта пива немецкого производства, довела этот показатель до минимальной за историю суммы — 56 тысяч евро.
Об этом говорится в материале РИА Новости по итогам анализа данных Евростата.
Объем закупок к маю составил 55,9 тысячи евро, что почти втрое меньше, чем в апреле, когда этот показатель был на уровне 146,3 тысячи евро. Это самый низкий результат с 1988 года — времени начала ведения статистики, следует из статьи.
Ранее стало известно, что с начала этого года импорт пива из недружественных России стран сократился на 34%.