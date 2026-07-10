Потребление пива в России упало на 17% и достигло исторического минимума

Почему россияне стали пить меньше пива: рост цен, ЗОЖ и новые правила Потребление пива в России упало на 17% и достигло исторического минимума

Москва10 июл Вести.Потребление пива в России в 2025 году упало на 17%, опустившись ниже 60 литров на душу взрослого населения, что стало историческим минимумом, пишет KP.RU. Продажи водки снизились на 3,6%, вина — на 4,6%. Об этом сообщает Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Эксперты выделили несколько ключевых причин столь резкого падения пивного рынка:

1. Рост цен: За прошлый год пиво подорожал на 15,4% из-за удорожания сырья (хмеля и солода), логистики и коммунальных тарифов. Особенно пострадал импортный и крафтовый сегмент.

2. Демография и ЗОЖ: Снижение рождаемости, старение населения и тренд на здоровый образ жизни среди молодёжи сократили число традиционных потребителей.

3. Система учета: По мнению доцента Президентской академии Максима Черниговского, разрыв между падением производства (всего на 0,8%) и снижением продаж связан с переходом рынка на систему маркировки «Честный знак».

4. Смена модели потребления: Психиатр-нарколог Марина Калюжная отметила, что пиво является напитком фонового ежедневного потребления, от которого люди отказываются в первую очередь при экономии бюджета, в то время как крепкий алкоголь чаще покупают по особым случаям.

В первом полугодии 2026 года рынок стабилизировался: снижение продаж пива составило всего 0,2%. Тем не менее производство упало на 2,6%, что указывает на возможное продолжение тренда на снижение потребления в будущем. Специалисты также отмечают рост популярности безалкогольного пива как альтернативы традиционному алкоголю.