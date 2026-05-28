Потребление алкоголя в России в 2025 году оказалось ниже ожидаемого почти на 5%

Москва28 мая Вести.По итогам 2025 года фактическое потребление алкоголя на душу населения в России оказалось ниже почти на 5%, чем ожидалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Фактическое потребление алкоголя в России в 2025 году составило 8,06 л этанола на душу населения, при этом ожидаемый показатель составлял 8,4 л говорится в публикации

Как отмечается, прошлогодний уровень оказался также ниже целевого показателя, установленного на 2026 год, - 8,3 л. Предполагается, что к 2030 году потребление алкоголя в России на душу населения должно снизиться до 7,8 л.