Ученые установили связь между употреблением алкоголя и смертностью в России Ученые МГУ связали динамику смертности с употреблением алкоголя в России

Москва5 мая Вести.Динамика общей смертности в России колерует с динамикой смертности от причин, связанных с употреблением спиртных напитков. К такому выводу пришли исследователи из Московского государственного университета (МГУ), результаты которых опубликованы в журнале Population and Economics.

Ученые проанализировали данные по общей смертности и смертности от алкогольных отравлений. В трех периодах оба показатели колебались синхронно: в 1965-1988, 1988-1998 и 1998-2019 годах. Пики пришлись на 1980, 1994 и 2003 годы.

Колебания связаны с антиалкогольными кампаниями, реформами, доходами граждан и доступностью спиртного. Особенно заметна связь после кампании 1985 года – тогда оба показателя снизились. Однако реформа 1992 года и либерализация цен на алкоголь дали новый всплеск.

В 1994 году число смертей из‑за алкоголя достигло исторического максимума – 55,5 тыс. человек.