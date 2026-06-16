Москва16 июнВести.Больше всего алкогольных напитков на душу населения в 2025 году пришлось в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Там также отметили, что в 58 регионах страны жители выпили за год менее целевого показателя алкоголя.
Выше среднероссийского показателя в 1,5-2 раза потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) зарегистрированы в Республике Коми (12,24), Сахалинской области (12,25), Республике Карелии (12,37), Кировской области (12,61), Чукотском автономном округе (13,33) Еврейской автономной области (14,97), Ненецком автономном округе (19,67)уточнили в ведомстве
Согласно данным, в среднем по стране продажи за год достигли 61,1 л на душу населения, что на 15,1% меньше аналогичного показателя в 2016 году.