Потребление алкоголя за год сильно снизилось в Югре, Тыве и Псковской области

Названы регионы-лидеры по снижению потребления алкоголя в июне Потребление алкоголя за год сильно снизилось в Югре, Тыве и Псковской области

Москва13 июл Вести.Потребление алкогольных напитков за год сильнее всего снизилось в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), Республике Тыва и в Псковской области, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Уточняется, что в названных регионах потребление алкоголя на душу населения по данным на июнь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилось более чем на 20%.

Так, количество потребления чистого спирта на душу населения в ХМАО - Югре снизилось по сравнению с показателями в июне 2025 года на 25%, в Республике Тыва - на 22%, в Псковской области - на 21% написали в агентстве

Уровень потребления спиртных напитков на душу населения за год также снизился в Ненецком автономном округе на 2,8 л, в Пензенской области на 2,4 л, в Кировской области на 2,3 л.