Москва24 апр Вести.Чечня, Ингушетия и Дагестан вошли в топ-три регионов России с самым низким уровнем потребления алкоголя, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

По информации ведомства, в марте 2026 года уровень потребления чистого спирта на душу населения составил в Чеченской Республике 0,02 литра этанола. В Ингушетии этот показатель находится на уровне 0,62 литра, в Дагестане - 0,91 литра.

В свою очередь, в Ставропольском крае на душу населения приходится 3,48 литра, в Карачаево-Черкесской Республике - 2,71, в Кабардино-Балкарской Республике - 2,14 литра.