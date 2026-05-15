Минздрав РФ: меньше всего в России выпивают жители Северного Кавказа

Москва15 мая Вести.Самое низкое потребление алкоголя в России зафиксировано на Северном Кавказе, Туве и Москве, рассказал "Известия" начальник управления Минздрава РФ Виктор Зыков.

По его словам, средний по стране показатель в 2025 году составил 8,06 л чистого этилового спирта на человека, это на 24% меньше, чем 10 лет назад.

В Чечне в апреле 2026 года употребление алкоголя составило лишь 0,02 л чистого спирта на человека уточнил Зыков

Среди малопьющих кавказских республик – Ингушетия, Дагестан. Больше всего любят алкоголь в Ненецком автономном округе (18,2 л), Еврейской автономной области (14,76 л) и на Чукотке (14,17 л). В столице предпочитают покупать некрепкие спиртные напитки.