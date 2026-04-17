Москва17 апр Вести.Самым некурящим регионом России стала Чеченская Республика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно информации ведомства за февраль, процент курящих людей в Чечне составил 0,62%. В тройку лидеров также вошли Запорожская область и Краснодарский край с 4,35% и 4,63% курящих людей соответственно.

Кроме того, в список самых некурящих регионов России вошли Республики Ингушетия и Дагестан, а также город Санкт-Петербург.

12 апреля член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что за курение на балконе многоквартирного жилого дома человеку может грозить штраф в размере до 15 тысяч рублей.