Член ОП Машаров: за курение на балконе МКД может грозить штраф до 15 тыс. рублей

Москва12 апр Вести.За курение на балконе многоквартирного жилого дома человеку может грозить штраф в размере до 15 тысяч рублей, заявил в интервью РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, такое наказание последует в случае нарушения правил противопожарной безопасности.

"За нарушение противопожарных правил, например курение с риском возгорания - штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ). За курение в общественных зонах - штраф от 500 до 1500 рублей (статья 6.24 КоАП РФ) пояснил Машаров

Общественник подчеркнул, что прямого запрета на курение на балконе в законодательстве не прописано, однако имеется ряд ограничительных норм, касающихся в том числе соблюдения противопожарного режима. По словам Машарова, курение на балконе может создать пожароопасную ситуацию. Также под ограничения подпадают мангалы и непотушенные свечи.

Кроме того, в рамках закона о защите здоровья граждан от табачного дыма курение запрещено в подъездах, лифтах и на общих балконах домов. И даже в своей квартире человек может приложиться к сигарете только при условии соблюдения правил пожарной безопасности.