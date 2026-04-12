Юрист предупредила о штрафах до 50 тыс. рублей за жарку шашлыков на балконе

Москва12 апр Вести.Жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян серьезными денежными взысканиями. Об этом сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

Юрист рассказала РИА Новости, что такие действия подпадают под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч рублей сказала Чернокова

При этом за масштабное мероприятие с ущербом имуществу соседей или многоквартирному дому наказание строже – до 50 тысяч.

Она добавила, что для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц санкции будут еще суровее. ИП грозит штраф до 60 тысяч рублей, а организациям — до 400 тысяч рублей. Кроме того, возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток.

