Россиянам напомнили о штрафах за приготовление шашлыка на дачном участке Садовод Бурякова: за неправильную жарку на мангале может грозить штраф

Москва14 апр Вести.Жарить мясо и другую пищу с помощью открытого огня на мангалах и в жаровнях можно только с соблюдением ряда условий. В противном случае россияне рискуют получить штраф до 20 тыс. рублей. Об этом заявила руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова РИА Новости.

По ее словам, в случае фиксирования нарушений правил противопожарного режима, последует предупреждение. Также россиян может ждать штраф от 5 до 15 тыс. рублей.

Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить на мангалах и в жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров сказала Бурякова

Руководитель общественной приемной Союза садоводов подчеркнула, что в регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено. Можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой. В случае нарушения правил в таких регионах предупреждения уже не высылаются, а россиянам сразу отправляется штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

12 апреля член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова напомнила, что жарка шашлыков на балконе может обернуться для россиян серьезными денежными взысканиями. По ее словам, за такой способ приготовления грозит штраф до 15 тыс. рублей.