Россиян предупредили о штрафе за приготовление шашлыка в парке Юрист Ведышева: приготовление шашлыка вне пикниковых зон грозит штрафом

Москва2 мая Вести.Размещение мангала и приготовление шашлыка вне пикниковых зон может привести к штрафу до 15 тысяч рублей, в случае пожара - до 50 тысяч рублей, сообщила РИА Новости доцент Университета имени О. Е​​​. Кутафина Наталия Ведышева.

За нарушение требований пожарной безопасности предусматривает административный штраф для граждан от 5 тысяч до 15 тысяч рублей сказала Ведышева

Она уточнила, что штраф увеличится до 20 тысяч, если приготовление шашлыка ведется в особый противопожарный режим. А если приготовление шашлыка стало причиной пожара, то штраф составить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ведышева напомнила, что использовать мангал для приготовления шашлыков можно только в специальных пикниковых зонах.