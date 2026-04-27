Юрист предупредил дачников о штрафах за шашлык Юрист Курбаков: за неправильную готовку шашлыка на даче придется заплатить штраф

Москва27 апр Вести.За неправильную жарку шашлыка на даче гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, а в случае пожара — до 50 тыс. Об этом РИА Новости рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

За нарушение противопожарных норм и использование открытого огня или огневых устройств на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений, а также в жилых домах, предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей пояснил он

По общим требованиям при жарке шашлыка мангал должен быть из негорючих материалов и установлен на специальной площадке не ближе 5 метров от построек. Дрова и средства для тушения следует держать в двух метрах от огня, а сам процесс жарки необходимо постоянно контролировать.

Если по вине гражданина произойдет пожар, который причинит ущерб соседям или тем более вред здоровью или жизни других людей, наказание будет серьезнее — вплоть до уголовной ответственности.

Курбаков подчеркнул, что жарить шашлык разрешено только в специально отведенных местах при строгом соблюдении противопожарных и санитарных норм.