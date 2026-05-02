МЧС: дачный мангал нужно установить в 5 м от дома и деревьев

МЧС назвало новые требования к жарке шашлыка на даче МЧС: дачный мангал нужно установить в 5 м от дома и деревьев

Москва2 мая Вести.Мангал должен быть установлен не менее чем в пяти метрах от ближайшего строения или дерева, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Установите мангал в специально отведенном для этого месте на ровной площадке на расстоянии не менее пяти метров от деревьев и сухой травы отметили в ведомстве

То же расстояние должно быть до дома и других построек.

Также в ведомстве рекомендовали использовать для розжига специальные жидкости, следить за огнем, а после приготовления мяса потушить угли водой.