Раскрыто, где можно жарить шашлыки в 2026 году Депутат Чаплин о местах для шашлыка: лучший вариант - официальные точки в парках

Москва2 мая Вести.Жарить шашлыки в 2026 году лучше на официальных пикниковых точках в парках. Об этом заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Если вы не хотите рисковать на природе, лучший вариант – официальные пикниковые точки в парках сказал он в беседе с "Лентой.ру"

Чаплин посоветовал перед разведением огня проверить, не введен ли в регионе особый противопожарный режим. Депутат указал на то, что также необходимо держать рядом ведро воды, лопату и мобильный для вызова пожарных по номеру 101 или 112.

Собеседник журналистов напомнил, что для безопасности нужно выбрать открытую площадку и окопать ее по периметру минерализованной полосой шириной не менее полуметра. Когда пикник закончен, кострище нужно тщательно залить водой или засыпать землей до полного прекращения тления, сообщил он.

Депутат также напомнил, что на время майских праздников многие муниципалитеты вводят запрет на въезд в лесопарковые зоны на личном транспорте, поэтому он призвал заранее узнавать эту информацию. Сделать это можно на сайте местной администрации.

Кроме того, Чаплин подчеркнул, что в хвойных молодняках, на гарях, на торфяниках, под кронами деревьев и на участках с сухой прошлогодней травой разводить огонь категорически запрещается.

Парламентарий также отметил, что соблюдать строгие противопожарные нормативы необходимо даже на собственном земельном участке. Так, например, при использовании мангала, жаровни или печи дистанция до ближайшей постройки (дома, бани, сарая) должна составлять не менее пяти метров. В то же время необходимо убрать с территории в радиусе двух метров сухую траву, листву и любой горючий мусор. При зажигании открытого огня в яме или рве, глубина которых от 30 см, необходимо делать это как минимум в 50 метрах от построек, при этом вокруг костра также следует расчистить десятиметровую зону.