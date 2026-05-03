Москва3 маяВести.Готовить еду на дачах в России можно только в мангалах, печах или специальных жаровнях закрытого типа, чтобы не быть привлеченным к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, сообщил ТАСС адвокат Денис Шашкин.
На дачных и приусадебных участках можно разводить огонь для приготовления пищи только в мангалах, печах или специальных жаровнях закрытого типасказал юрист
Он подчеркнул, что на открытых территориях, в городах разводить огонь запрещается. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административная и уголовная ответственности.